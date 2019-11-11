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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Ağaçlandırma Günü - YALOVA

Milli Ağaçlandırma Günü - YALOVA

- Törenden detaylar - Fidan dikiminden görüntüler - Kampanya kapsamında Yalova ’da 31 bin 350 fidan dikildiYALOVA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Yalova ’da 31 bin 350 fidan toprakla buluşturuldu.81 ilde eş zamanlı düzenlenen kampanya kapsamında Yalova ’daki 9 ayrı bölgede fidan dikimi gerçekleştirildi.
Yalova Hava Meydan Komutanlığı’nda gerçekleştirilen programda konuşma yapan Pilot Albay Zeki Koltukoğlu, Türk ve İslam kültüründe fidan dikiminin önemine vurgu yaptı. Yalova Orman İşletme Müdürü Rıdvan Kalelioğlu ise etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’nin koordinesinde, 81 ilimizde 2 bin 23 noktada, 3 saat içinde 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz. Biz de Yalova Orman İşletme Müdürlüğü olarak hazırlıkları tamamlanan 9 adet lokasyonda 31 bin 350 fidanı tüm katılımcıların desteğiyle toprakla buluşturacağız. Şu anda Hava Meydan Komutanlığı içinde 3 saatlik zaman diliminde 3 bin adet fidanı siz değerli misafirlerimizle dikmiş olacağız.” ifadesini kullandı.”Konuşmaların ardından fidan dikim törenine geçildi.Programa Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban’ın yanı sıra kamu kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fidan Dikim Töreni Efes İslam Sivil Toplum Demirli 

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