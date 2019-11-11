Milli Ağaçlandırma Günü - OSMANİYE

- Fidan dikilecek araziden görüntü - Saygı duruşu, istiklal marşı - Osmaniye Valisi Ömer Faruk CoşkunMilli ağaçlandırma günüOSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Osmaniye ’de 95 bin fidan dikildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde saat 11.11'de başlatılan fidan dikim etkinlikleri başladı. Tüm Türkiye'de eş zamanlı başlatılan etkinliklerden biri de Osmaniye ’de Toprakkale ilçesinin Kışla Mahallesinde yapıldı.Kentte 15 farklı alanda düzenlenen ve halkın büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde 95 bin fidan toprakla buluşturuldu. Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, fidan dikim etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti. Kampanya sayesinde kentte 95 bin fidan dikileceğini ifade eden Coşkun, “ Osmaniye ’de diğer bütün illerle aynı anda 15 ayrı alana 95 bin kadar fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. Bu çalışmalar, orman sevgisiyle ilgili farkındalık oluşturmak adına önemlidir. Ülkemiz ve kentimiz adına fidan dikiminin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geleceğe nefes olsun inşallah” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından Vali Coşkun, protokol ve öğrenciler fidan dikti.
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