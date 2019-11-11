Milli Ağaçlandırma Günü - KIRIKKALE Haberi

- Fidan dikim alanından görüntüler - Protokolden görüntüler - Vali Yunus Sezer'in konuşması - Fidan dikimi KIRIKKALE - Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında Kırıkkale 'de 71 bin fidan toprakla buluşturuldu.
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