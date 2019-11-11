Milli Ağaçlandırma Günü - KASTAMONU

- Törenden detaylar - Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in konuşması - Orman Bölge Müdür Vekili Mahmut Şentürk'ün konuşması - Fidan dikimi - DetaylarTarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Kastamonu 'da 56 farklı noktada 132 bin 750 fidan dikildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsünde fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, ormanlardan hem ekonomik fayda sağlamasının hem de ormanların yaşatılmasının gerektiğini belirtti. Ağaçlandırma çalışmalarının önemine değinen Karadeniz, " Kastamonu 'ya Allah bu konuda büyük bir bereket vermiş. Siz fidanı toprağa bırakın ağaç kendiliğinden yetişiyor. Ama özellikle orman yönünden fakir olan yörelerimizi dikkate aldığımızda bu etkinliğin ülkemizin bundan sonraki orman varlığının artması ve ileride daha büyük bir ekonomik değer taşıması açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum." dedi. Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hamdi Topal ile öğrenciler katıldı.
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