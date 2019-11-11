Milli Ağaçlandırma Günü - Hükümlüler fidan dikti - ADIYAMAN
- Hükümlü ve yükümlülerin fidan dikmesi - Adıyaman CUmhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik'in konuşması - Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Naci Turan'ın konuşmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da da Cumhuriyet Başsavcılığı Açık ceza infaz kurumunda ki hükümlüler ile denetimli serbestlikte yükümlüler bin 420 fidanı toprakla buluşturdu.Merkeze bağlı Türmüz köyü kırsalında bulunan 90 dönümlük hatıra ormanında Açık Ceza İnfaz Kurumunda 40 hükümlü, denetimli serbestlik müdürlüğünde bulunan 20 yükümlü ile 20 personel, bin 420 fidan toprakla buluştu.81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, hükümlüler ve denetimli serbestlikte ki yükümlüler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Çevik, konuşmasının devamında "Amacımız daha yeşil bir Türkiye, çocuklarımızın oyun alanlarının arttığı bol oksijenin olduğu Türkiye'ye bir nebzede olsa katkı sunmak." şeklinde konuştu. Törene, Başsavcı Bozan Çevik, cumhuriyet savcısı Murat Alkan, Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak, Açık Ceza İnfaz Kurumu Naci Turan, E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Müdürü,Cemal Gedik, hükümlü ve yükümlüler katıldı.
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