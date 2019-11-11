Milli Ağaçlandırma Günü DRON - BİLECİK

- Drone görüntüleri BİLECİK (AA) - Abbaslık köyünde yapılan fidan dikim töreninde konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, küçük veya büyük tüm vatandaşlardan en az bir fidan dikmelerini istedi.Kentte 43 ayrı noktada fidan dikimi yapıldığını vurgulayan Şentürk, " Bilecik 'te fidan sahiplenme sayısı 40 binlerin üzerinde ama yaklaşık 32 bin fidanımızı burada toprakla buluşturuyoruz. Doğal güzelliği ve bitki örtüsünün zenginliğinin yanı sıra hem toprağın korunması hem de orman alanlarının genişletilmesi amacıyla, geleceğimize daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına Abbaslık mevkisindeki çalışmamızı tamamladık." dedi. İl genelinde 43 farklı noktada fidan dikim çalışması yapıldığını kaydeden Şentürk, fidanların korunup geleceğe taşınması için hep birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Vali Şentürk ile beraberindekiler, diktikleri fidanlara can suyu verdi.
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