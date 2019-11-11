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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Ağaçlandırma Günü - Çağlayan Adliyesi - İSTANBUL

Milli Ağaçlandırma Günü - Çağlayan Adliyesi - İSTANBUL

- Fidan dağıtımından görüntülerMilli Ağaçlandırma Günü - "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında İstanbul Adliyesinde çam fidanı dağıtıldıİSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde, İstanbul Adliyesinde de bin adet çam fidanı dağıtımı yapıldı.Seferberlik kapsamında, fidan dağıtımı için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerince fidan dağıtımı standı kuruldu. Bin adet çam fidanı, denetimli serbestliği olan yükümlü ve hükümlüler tarafından, adliyedeki vatandaş ve görevlilere dağıtıldı.Türkiye genelinde, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında dağıtılan fidanlar, bir çok yerde düzenlenen etkinliklerle toprağa dikildi.

Hükümlüler Lyon Efes 

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