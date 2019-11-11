Milli Ağaçlandırma Günü - BİTLİS Haberi

- Öğrenci ve vatandaşların fidan dikmelerinden görüntü - Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konuşması Milli Ağaçlandırma GünüBİTLİS - Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Bitlis 'te 123 bin fidan toprakla buluşturuldu.Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Bitlis 'te de Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kampüsü'nde, yoğun bir katılımla saat 11.11'de fidan dikme etkinliği başladı. Tüm Türkiye'de eş zamanlı başlatılan etkinlik kapsamında Bitlis 'te 9 ayrı bölgede 123 bin fidan dikildi.Kampüste fidan dikme etkinliğinde katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir havada ve çok şenlikli bir ortamda ağaçlandırma bayramında bir arada olduklarını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Cumhurbaşkanının himayesinde bugün Türkiye genelinde saat 11.11'de 11 milyon fidan dikeceklerini vurgulayan Çağatay, şöyle konuştu:" Bitlis imiz bu bayrama katılıyor. Bugün Bitlis 'te 9 ayrı bölgede 123 bin fidanı toprağa kavuşturacağız. İnşallah fidanlarımız tutacak. Bitlis imiz de bu güzelliklerden nasibini alacak. Bugün Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Önümüzdeki yıllarda da bu tekrar devam edecek. Memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyoruz."Fidan dikimine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, kurum amirleri, kamu görevlileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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