Milli Ağaçlandırma Günü - BALIKESİR

- Öğrencilerin dikim alanına gelmesi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - İlçe Kaymakamı Zafer Oktay engelli öğrenci ile fidan dikmesi - Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın öğrencilerle fidan dikmesiBALIKESİR (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Sındırgı ilçesi Aktaş mahallesi Baldıran mevkiinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında 15 bin adet fidan toprakla buluştu. Törene Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
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