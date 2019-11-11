Milli Ağaçlandırma Günü - ARTVİN

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Vali Yılmaz Doruk'un konuşması - Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'nın konuşması - Fidan dikiminden görüntülerGelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de yaklaşık 538 bin 300 fidan dikildi.Program kapsamında Artvin ’de 33 farklı noktada 100 bin fidan dikimi gerçekleştirilirken Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler yerleşkesindeki boş arazide fidan dikim töreni düzenlendi. Törene Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Yılmaz Doruk, ülke genelinde eş zamanlı yapılan proje dahilinde Artvin genelinde 33 lokasyonda yüz bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi.
11 Kasım Gününün “milli ağaçlandırma günü” ilan edildiğini anımsatan Doruk, “Çevre değerlerini korumak çok önemli. Bu değerleri önemsediğimiz ölçüde ülkemizi gelecek nesillerimiz için daha sağlıklı ve yaşanabilir kılacağız. Bu doğrultuda toplumun çevre hassasiyetini artırmak için gayret göstermeliyiz." dedi. Proje sayesinde her yıl milyonlarca fidanın toprakla buluşacağını belirten Doruk, çevre hassasiyeti ile bu etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından saat 11.11’de fidan dikimine geçildi.7’den 70’e her yaş gurubundan insanın etkinlikte fidan diktiği gözlemlendi.
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