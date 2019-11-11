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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Ağaçlandırma Günü - AMASYA

Milli Ağaçlandırma Günü - AMASYA

- Fidan dikiminden görüntüler - Amasya Valisi Osman Varol'un açıklamaları"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasıMilli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Amasya 'da kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.Bağlar Üstü Köyü'nde düzenlenen etkinliğe katılan Amasya Valisi Osman Varol, yaptığı konuşmada gelecek kuşaklara güzel bir doğa bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Yapılan bu çalışmanın bir rekor olduğuna değinen Vali Varol,"Aynı anda dünyada rekor kıracak şekilde 11 milyondan fazla fidanımız toprakla buluşturulacak. Çocuklarımızın bu fidanları kendi elleriyle dikmesi daha sonrasında onları kendilerine ait hissedip, kendi yaşlarının ilerlemeleriyle beraber o ormanlarında büyümesini gözlemesi sağlanacaktır. Bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak adına, mevcut kuşaklarımızın sahip olduğu bu bilinci sürdürmek adına yapılan bu çalışmanın çok anlamlı bulduğumuzu ve canı gönülden desteklediğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.
Etkinliğe Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ve Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da katıldı.

Rekor Gözleme Lyon Efes Irak 

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