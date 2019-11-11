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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Ağaçlandırma Günü - ADIYAMAN Haberi

Milli Ağaçlandırma Günü - ADIYAMAN Haberi

- Genel ve detay görüntüler - Vatandaşlar ve öğrenciler tarafından fidanın dikilmesi - Vali Aykut Pekmez ile röportaj Adıyaman 'da 27 lokasyonda 175 bin fidan toprakla buluştu.Toptepe köyünde bir araya gelen kamu kurum kuruluşlar ile öğrenciler, fidanı toprakla buluşturdu.Vali Aykut Pekmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinesinde fidan dikimi gerçekleştirildiğini söyledi.

"Geleceğe nefes ol" kampanyasının başladığını anımsatan Pekmez, şunları kaydetti:"11 Kasım itibariyle 11.00'da Türkiye genelinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. İlimizde 27 lokasyonda 175 bin fidanı toprakla buluşturacağız. 11 milyon fidanı Adıyaman 'da dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımız sahiplendi. Vatandaşımızın yoğun ilgisi olduğu için 11 milyon fidana ek yapıldı. Önümüzdeki 6 gün boyunca da Türkiye genelinde 9 milyon Adıyaman 'da da 82 bin fidan bu kampanyaya dahil edilmiş olacak. Toplamda 20 milyon fidan bu hafta içerisinde toprakla buluşmuş olacak. Kampanyanın anlamı gelecek kuşaklara daha yeşil ve yaşanabilir ülke bırakmak. Asıl amacımız bütün vatandaşlara ağaç, orman ve yeşili sevdirmek. Adıyaman genelinde de bu yıl toplam 1 milyon 800 bin fidan dikilecek. Bir kısmı dikilmeye başladı.
Sezon bitine kadar bitirmiş olacağız."Konuşmaların ardından Pekmez ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve protokol üyeleri fidanı toprakla buluşturdu.

Lyon Efes Şili Öğrenciler Irak 

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