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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Ağaçlandırma Günü - ADANA

Milli Ağaçlandırma Günü - ADANA

- Ağaç dikim töreni yapılan alan - Ağaç diken vatandaşlar - Vali Demirtaş'ın konuşması - Jülide Sarıeroğlu'nun ağaç dikmesi ve konuşmasıADANA (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Adana , Hatay, Mersin ve Osmaniye'de fidan dikildi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan seferberlik kapsamında Adana 'da 43 farklı yerde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 205 bin fidan toprakla buluştu. Adana 'nın Sarıçam ilçesi Gökbuket Mahallesi'ndeki etkinlikte, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla 2 bin 300 kişi 25 bin fidan dikti.Sarıeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 81 ilde 11 milyon ağaçla bir ağaçlandırma seferberliği yapıldığını belirtti.
Toplumun her kesiminden vatandaşla birlikte geleceğe nefes olma adına, bir şölen havasında el ele fidan diktiklerini ifade eden Sarıeroğlu, "Ülkemiz, milletimiz, geleceğimiz için hayırlı olsun. Hem çocuklarımıza yeşil, doğa konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile oluyor hem de çevre duyarlılığı biliyorsunuz, en önemli gündem maddelerimizden birisi. Tüm Türkiye'de inşallah dikilen fidanlar ağaç olsun, ormanlar olsun ve geleceğimize nefes olsun diyorum." diye konuştu.
Vali Mahmut Demirtaş da törende yaptığı konuşmada, ülkenin orman varlığının arttırılması, orman ve doğa sevgisinin geliştirilmesi amacıyla ”Bugün Fidan Yarın Nefes” fidan dikim programı yapıldığını belirtti.
Adana 'da etkinliğe yoğun katılım olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:"Bu seferberliğin daha yeşil bir Türkiye’nin, daha yeşil bir Adana ’nın da habercisi olacağına yürekten inanıyorum. O sebeple önümüzdeki dönemde hem kampanya kapsamında hem de ilimizde planladığımız diğer ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Orman varlığımıza katkı sağlamaya devam edecek; doğal güzelliklerimize yenilerini ekleyeceğiz. Yeşilin tüm tonlarıyla toprağa hayat, canlılara nefes olacağız." Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da fidanların hayırlı olmasını diledi.Fidan dikim tekniğinin anlatılmasının ardından Müftü Hasan Çınar katılanlara dua ettirdi.

Rehabilitasyon A Haber Erozyon Farkındalık Irak 

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