Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Milletvekillerinin bulunduğu konvoyda kaza: 4 yaralı - MANİSA Haberi

Milletvekillerinin bulunduğu konvoyda kaza: 4 yaralı - MANİSA Haberi

- Yaralıların getirildiği Manisa Şehir Hastanesi'nden görüntüler - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin açıklamaları - AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un açıklamaları - Bir program için İzmir'e giden AK Parti Manisa milletvekillerinin bulunduğu üç araçlık konvoyda kaza meydana geldi - Kazada Milletvekili Murat Baybatur ile Mehmet Ali Özkan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hafif yaralandıMANİSA (AA) - İzmir'deki bir program için Manisa 'dan yola çıkan AK Parti Manisa milletvekillerinin bulunduğu üç araçlık konvoyda meydana gelen kazada, Milletvekili Murat Baybatur ile Mehmet Ali Özkan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, TARİŞ'te düzenlenecek programa katılmak üzere yola çıkan Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin da bulunduğu üç araçlık konvoyda yer alan otomobillerden biri, Çiçekli Kavşağı yakınlarında başka bir otomobille çarpıştı.Kazada milletvekilleri Murat Baybatur ile Mehmet Ali Özkan ile 2 danışman hafif yaralandı. Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesi'ne Semra Kaplan Kıvırcık'ın aracıyla götürüldü.Murat Baybatur, yaptığı açıklamada, küçük çaplı yaralanmalar olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Geçmiş Olsun 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı