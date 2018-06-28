Milletvekilleri Tüzün ve Yağcı mazbatasını aldı - BİLECİK
- Bilecik İl Seçim Kurulu Başkanı Kamil Kaya'nın konuşması - Milletvekili Selim Yağcı'nın mazbata alması ve konuşması - Adalet Sarayı önünde fotoğraf çekimi - Milletvekili Yaşar Tüzün'ün mazbata alması ve konuşmasıCHP Bilecik Milletvekili Tüzün, mazbatasını aldıBİLECİK (AA) - CHP'den Bilecik milletvekili seçilen Yaşar Tüzün, mazbatasını aldı.24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile yeniden CHP'den milletvekili seçilen Tüzün, Bilecik Adliye Sarayı'na geldi.İl seçim kurulunda yapılan programın ardından Tüzün'e mazbatasını Bilecik İl Seçim Kurulu Başkanı Kamil Kaya verdi.Mazbata töreninin ardından Bilecik Adalet Sarayı'nın önünde hatıra fotoğrafı çekildi.**AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı mazbatasını aldıBİLECİK (AA) - AK Parti'den Bilecik milletvekili seçilen Selim Yağcı, mazbatasını aldı.24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile belediye başkanlığından istifa ederek AK Parti'den milletvekili seçilen Yağcı, Bilecik Adliye Sarayına geldi.İl Seçim Kurulunda yapılan programın ardından Yağcı'ya mazbatasını Bilecik İl Seçim Kurulu Başkanı Kamil Kaya verdi.Yağcı ve beraberindekiler, daha sonra Bilecik Adalet Sarayı önünde fotoğraf çektirdi.Mazbata törenine AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti'li belediye başkanları, ilçe başkanları ve aileleri de katıldı.