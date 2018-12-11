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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Milletvekilinin vefat eden babası toprağa verildi - NEVŞEHİR Haberi

Milletvekilinin vefat eden babası toprağa verildi - NEVŞEHİR Haberi

- Milletvekilinin vefat eden babası toprağa verildi - Cenaze töreninden görüntüMilletvekilinin vefat eden babası toprağa verildiNEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Halil Menekşe, son yolculuğuna uğurlandı.Menekşe için Ali Bey Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen kıldırdı.Milletvekili Menekşe ve aile üyeleri, burada taziyeleri kabul etti.Cenaze, kılınan namazın ardından Taşlıbel Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Rauf Yanar, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Hastane Cenaze İlham Sivil Toplum 

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