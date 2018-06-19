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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Milletvekilinin kedi duyarlılığı - KIRKLARELİ

Milletvekilinin kedi duyarlılığı - KIRKLARELİ

- Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın konuşma yaptığı sırada kedinin ağaca çıkması - Milletvekilinin itfaiyeyi araması ve kedinin inmesiMilletvekilinin duyarlılığı kediyi kurtardı - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın duyarlılığı sayesinde ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldıKIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın duyarlılığı ile ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı.Minsolmaz, bir çay bahçesinde düzenlediği basın toplantısının sonunda, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki bir ağacın üzerinde bir kedinin olduğunu fark etti.Kedinin kurtarılması için Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım isteyen Minsolmaz, bir süre kedinin ağaçtan inmesi için çaba harcadı.Kedi daha sonra diğer vatandaşların seslenmesi üzerine ağaçtan yavaş yavaş indi.Minsolmaz, kedinin kurtarılmasında emeği geçen vatandaşlara teşekkür etti.Kedinin bir süre ağaçta mahsur kaldığını fark ederek harekete geçtiğini ifade eden Minsolmaz, tüm canlılara hizmet etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Mahsur Kaldı Basın Toplantısı Toplantı Çay Bahçesi Harekete Geç 

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