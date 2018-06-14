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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milletvekilinin esnaf gezisi sırasında silahlı kavga: 6 yaralı

Milletvekilinin esnaf gezisi sırasında silahlı kavga: 6 yaralı

olay yerinden görüntüler

Çevik Kuvvet Çevik Kuvvet Polisi Silahlı Kavga Milletvekili Bıçaklı Kavga 

-kalabalıktan görüntüler
-hastaneye getirilen yaralılar
-hastanedeki önlemler
-tarafların hastanede yeniden kavga etmesi
-polislerin müdahalesi

( ŞANLIURFA -OLAY YERİ) - AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de yaralandı - Yaralıların hastaneye getirilişi sırasında yeniden kavga çıktı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında milletvekilinin kardeşinin de olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi'ndeki çarşıda yaşandı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre Yıldız’ın kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların hastaneye getirilişi sırasında yeniden kavga çıktı. Kavgaya çevik kuvvet polisi müdahale etti. Kavga nedeniyle Suruç’ta yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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