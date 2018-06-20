Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Milletvekili Yıldız, Suruç'taki saldırganın tutuklandığını açıkladı

Milletvekili Yıldız, Suruç'taki saldırganın tutuklandığını açıkladı

-arşiv-

Sosyal Medya Şehit Cenaze Kamera Güvenlik Kamerası 

-saldırganın fotoğrafı
-saldırganın tutuklandığının açıklandığı sosyal medya paylaşımının fotoğrafı
-güvenlik kamerası görüntüleri
-olay günü yaşananların görüntüleri
-cenazeden görüntü
-detay

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayda ağabeyini kaybeden AK Parti Milletvekil İbrahim Halil Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağabeyinin katilinin tutuklandığını duyurdu. AK Parti Milletvekil İbrahim Halil Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim çalışmaları esnasında ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı öldürdüğü ileri sürülen Ferhat Ş.'nin tutuklandığını açıkladı.
Ferhat Ş.'nin resmini de paylaşan Yıldız, "Abimi sırtından vurup şehit eden ve Suruçlu çocukları dağa götüren esnaf görünümlü PKK'lı F.Ş. tutuklandı" ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı