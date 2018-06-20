Milletvekili Yıldız, Suruç'taki saldırganın tutuklandığını açıkladı

-saldırganın fotoğrafı

-saldırganın tutuklandığının açıklandığı sosyal medya paylaşımının fotoğrafı

-güvenlik kamerası görüntüleri

-olay günü yaşananların görüntüleri

-cenazeden görüntü

-detay



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayda ağabeyini kaybeden AK Parti Milletvekil İbrahim Halil Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağabeyinin katilinin tutuklandığını duyurdu. AK Parti Milletvekil İbrahim Halil Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim çalışmaları esnasında ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı öldürdüğü ileri sürülen Ferhat Ş.'nin tutuklandığını açıkladı.

Ferhat Ş.'nin resmini de paylaşan Yıldız, "Abimi sırtından vurup şehit eden ve Suruçlu çocukları dağa götüren esnaf görünümlü PKK'lı F.Ş. tutuklandı" ifadelerini kullandı.

