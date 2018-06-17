Milletvekili Yıldız’a taziye ziyaretleri

-İbrahim Halil Yıldız'ın taziyeleri kabul etmesi

-Kalabalıktan görüntüler

-Taziyedeki milletvekilleri

--arşiv görüntüler-

-Cenaze töreninden görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a taziye ziyaretleri devam ediyor. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan olayda hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız için taziye ziyaretleri devam ediyor. Saraylatı Mahallesi Keklik sokakta bulunan seçim bürosunda taziyeleri kabul eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız, baş sağlığı dileklerini kabul ediyor. Yıldız'ı milletvekili arkadaşları da yalnız bırakmıyor.

