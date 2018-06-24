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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Milletvekili Uzer, oyunu eşiyle birlikte kullandı

Milletvekili Uzer, oyunu eşiyle birlikte kullandı

Uzer ve eşinin okula gelmesi

Allah 

-oy kullanması
-Ahmet Uzer'in açıklamaları
-sandık görevlilerini gezmesi
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, oyunu eşi Songül Uzer ile birlikte kullandı. Milletvekil Ahmet Uzer, eşi Songül Uzer ile birlikte oyunu, Öğümsöğüt Köyü İlköğretim Okulu'nda kullandı. Eşi ile birlikte oy kullanacağı sandığa gelen Milletvekili Uzer, bir süre işlemlerinin ardından kabine giren eşini bekledi. Daha sonra kendisini oyunu kullanan Uzer eşi ile birlikte aynı sandığa tercihlerini attı. Sandıkları gezerek, başkan ve görevlilere başarı dileyen Uzer, kullandığı oyun ve seçimin hayırlı olmasını diledi. Uzer, "Gaziantep, bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli bir gün. Sağlıklı, sağduyulu, ülkeye yakışır bir seçim oluyor. İnşallah her seçimde olduğu gibi AK partimiz hem Gaziantep'te ve hem de Türkiye'de iyi bir netice alarak, iktidarını devam ettirecektir. 16 senedir iktidarda yer aldık. Bu süreçte çok hizmetler yaptık ama, yapacağımız daha çok işler var. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistem ile birlikte hizmetleri daha hızlı bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Kardeşlik, dostluk kazansın, ülkemiz ve milletimiz kazansın, huzur, güven, eserlik içerisinde bu güzel ülkemizde yaşamaya devam edelim" diye konuştu.

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