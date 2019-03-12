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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Milletvekili Taşdoğan Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu

Milletvekili Taşdoğan Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu

incelemelerden görüntü

Başkan Adayı Vuslat Allah Irak 

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek vatandaşlardan MHP için destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan Gölbaşı MHP Belediye Başkan adayına destek için esnafları ziyaret ederek destek vermelerini istedi. Esnaf ziyaretinde il Başkanı Hüseyin Özgün, İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, Kadın Kolları Başkanı Asiye Bulundu, başkan adayı ve partilerle beraber destek isteyen Taşdoğan, “Beka için milli karar, cumhur için istikrar” dedi.
Milletvekili Taşdoğan, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de seçimde yollara çıkarken Türkiye ehline emanet dedi.
Adıyaman ehline emanet dedi.
Gölbaşı’da ehline emanet diyoruz. Bu kadar kıymetli olan bir yer ehil ellerde olmalı. Bu kadar kıymetli yer insanıyla barışık olmalı, hizmet görmeli, hizmet almalı layık olduğu hizmeti Gölbaşı almalı ehil ellerde Gölbaşı gelişecek. İlçemiz Milliyetçi Hareket Partisi ile tanışmalıdır. Bu vuslat geç kalmıştır. Gölbaşı halkı artık hak ettiği noktaya inşallah MHP ile gelecektir. MHP adayını çekecek diye algı oluşturmak isteyenler var biz ne Adıyaman’da ne de Gölbaşı'nda adaylarımızı kesinlikle çekmeyeceğiz. Biz çekersek bu millet için dert çekeriz, kahır çekeriz, acı çekeriz daha ötesini çekemeyiz” diye konuştu.

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