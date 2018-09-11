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( GAZİANTEP ) Milletvekili Sermet Atay:"Gaziantep artık yeni bir göç dalgasını kaldıramayacak duruma geldi" GAZİANTEP



- Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltılı programda Gaziantep gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep gündemini meşgul eden Suriyeliler meselesi, ulaşım sorunu, eğitim, spor, emniyet sorunları gibi pek çok konuda açıklamalarda bulunan Atay, Gaziantep gibi büyük ve gelişmiş bir kentte bu sıkıntılara çözüm bulunması gerektiğini aktardı. Gaziantep'te bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep gündemini meşgul eden sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep'te spordan, eğitime, güvenlikten ulaşıma, sağlıktan sınır hattındaki gelişmelere kadar pek çok hassas konu bulunduğunu söyleyen Atay, bu kentin ülke ekonomisine yaptığı katkıyla ters orantılı olan bu konulardaki sıkıntıları hakketmediğini açıkladı.

"Gaziantep artık yeni bir göç dalgasını kaldıramayacak duruma geldi" Sözlerine özellikle kentte yaşanan Suriyelilerin yol açtığı problemlerden bahsederek başlayan Atay, "Gaziantep sınır hattında yaşanan sorunlardan dolayı yıllardır yoğun göç alan bir şehir. Önümüzde bir İdlib operasyonu var ve bunun sonucunda da yoğun bir göç dalgası daha bekleniyor. Gaziantep artık bu göçleri kaldıramayacak duruma geldi. Türkiye'de hiçbir şehir Gaziantep'in göçten dolayı yaşadığı sıkıntıları yaşamadı. Bununla ilgili sürekli söylenen laf, işte bunlar gelecek Avrupa Birliği bunların paralarını masraflarını karşılayacak, bunların sosyal imkanları bu paralarla sağlanacak, diye. Biz ne Avrupa Birliğinin parasını ne de yeni bir göç dalgasını istemiyoruz. Avrupa Birliği çok istiyorsa alsın bu göçmenleri ne gerekiyorsa kendi yapsın. Bizim Türkiye ve Gaziantep olarak daha bir göç dalgasını kaldıracak takatimiz kalmadı. Halihazırda burada bulunan Suriyelilerin de sınır öbür tarafından her türlü şart sağlandıktan sonra orada iskan edilmesi gerekiyor" dedi.

Gündemdeki af konusunda da açıklamalarda bulunan ve henüz ortada net bir durumun olmadığını, konunun ekim ayında meclisin açılmasıyla değerlendirileceğini belirten Atay, "Af konusunda kulaktan dolma, gerçeği yansıtmayan bilgiler mevcut. Bu konunun genel hatlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderimiz Devlet Bahçeli belirleyecektir. Zaten bu konuda hukukçular çalışmaya devam ediyor. Sadece gerçek olan şu terör suçlularına ve cinsel istismar suçlarına af verilmeyecektir. Bunu genel Başkanımız daha önce açıklamıştı" ifadelerini kullandı. "Yerel seçimde de Cumhur İttifakı ortak hareket edebilir" Önümüzdeki yıl yapılacak olan Yerel seçimler Ak Parti ile MHP'nin ortak hareket edebileceğini de açıklayan Atay, "Genel seçimde olduğu gibi yerel seçimde de cumhur ittifakı ortak hareket edebilir ve etmelidir. Çünkü genel seçimde olduğu gibi yerel seçimde de bir şer ittifakı olabilir. Bu şer ittifakı ile bölücü örgüt mensuplarının Büyükşehir kadrolarına girmesi kaçınılmazdır. O nedenle bunun önüne geçebilmenin tek yolu MHP ile Ak Parti'nin beraber hareket etmesidir. Bu bir gerekliliktir" diye konuştu.

(SVY-SD-Y)

