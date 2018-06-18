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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Milletvekili Şeker, hastanede yaralıları ziyaret etti Video

Milletvekili Şeker, hastanede yaralıları ziyaret etti Video

Hastane önünde bekleyen kalabalık

Başsağlığı Ölenlerin Yakınları Otobüs Kazası Yolcu Otobüsü Özel Hastaneler 

-Milletvekili Şeker ile röportaj
-Olay yerinden detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, otobüs kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek son durumları hakkında bilgi aldı. Karaman Devlet Hastanesi çıkışında gazetecilere açıklama yapan Şeker, "Gaziantep’ten İzmir’e gitmekte olan yolcu otobüsü, Karaman’a 26 kilometre kala Sertavul geçidinde kaza yaptı. Bu kazada 3 vatandaşımız vefa at etti. Şuanda durumu ağır olan 3 kişi ise ameliyatta. 17 vatandaşımızın durumları bira riskli, ama genel olarak durumları iyi görünüyor. Diğer kardeşlerimiz de bir sıkıntı yok. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ölü sayısının artmamasını temenni ediyorum. Şu anda Karaman Devlet Hastanesi’nde 39 yaralı var. Diğer yaralılardan 4’ü buradaki özel hastanelerde, diğer 3 yaralıda Mersin’in Mut İlçe Devlet Hastanesindedir. Tüm yaralıların tedavileri devam etmektedir. Tekrar kazada ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

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