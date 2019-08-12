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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Milletvekili Özkaya sosyal medyadaki ‘kurbankatlimadır’ etiketini kınadı

Milletvekili Özkaya sosyal medyadaki ‘kurbankatlimadır’ etiketini kınadı

-Bayramlaşmadan detay

Sosyal Medya Karahisar Bayramlaşma Katliam Cinayet 

--AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili açıklama

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Ali Özkaya: “Kurban Müslümanın vacip ibadetidir” AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'da düzenlenen bayramlaşama töreninde konuşan AK Parti Milletvekili Av. Ali Özkaya, Twitter’da ‘kurbankatliamdır’ başlığıyla açılan hashtag’i şiddetle kınayarak, “Biz Müslümanız masalarda yenilen etler fabrikalarda üretilmiyor, hepsi hayvanlardan kesiliyor ve hayvanların etlerini insanlar tüketiyor. Bu kurban zamanı kesilince katliam olmaz, Müslümanın Müslümanca bir ibadeti olur” dedi.
Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde Taş Medrese’de bayramlaşma töreni düzenlendi.
Törende Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Av. İbrahim Yurdunuseven, Av. Ali Özkaya, Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ve Irak Özel Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu katıldı.
"Müslümanın bu vacip ibadetine söz söyleyenleri en şiddetli şekilde kınıyorum" Törende konuşan Milletvekili Özkaya, Kurban Bayramı'nın Müslümanlara vacip olan bir ibadeti olduğunu söyleyerek, "Bugünlerde üzülerek bir şey görüyorum. Dün sosyal medyaya baktım, ‘kurbankatliamdır’ diye hashtag açmışlar. Biz Müslümanız masalarda yenilen etler fabrikalarda üretilmiyor, hepsi hayvanlardan kesiliyor ve hayvanların etlerini insanlar tüketiyor. Bu kurban zamanı kesilince katliam olmaz, Müslümanın Müslümanca bir ibadeti olur. Müslümanın bu vacip ibadetine söz söyleyenleri en şiddetli şekilde kınıyorum. Kimse kusura bakmasın onların her türlü cinayetine sessiz kalacağız, sonrada Müslümanın bir kurbanına laf söylenmesini doğru bulmadığımı buradan sizlerin huzurunda beyan etmek istiyorum" dedi.

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