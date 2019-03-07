Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Milletvekili Ödünç kandil simidi dağıttı

Milletvekili Ödünç kandil simidi dağıttı

KANDİL SİMİDİ DAĞITIMI

Başkan Adayı Müslüman Kardeşler 3 Aylar Müslüman Kandil 

-VEKİLİN KONUŞMASI

( BURSA ) BURSA

- AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve parti teşkilatı Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram etti. Vatandaşlarla bir araya glen AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve Yıldırım Belediyesi meclis üyeleri yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi. Projeler hakkında tek tek bilgi veren Ödünç ve meclis üyeleri esnafın büyük teveccühünü kazandı. Zümrütevler Cami'nde ikindi namazı sonrası Regaip Kandili dolayısyla ikram edilen kandil simidi kısa sürede tükendi. Gencinden yaşlısına herkesin kendilerine destek sözü verdiğini belirten Ödünç, "Bugün 3 ayların baçlangıcındayız. Regaip Kandilini kutluyoruz. Rabbim bizleri bu güzel günlerin tamamına eriştirsin. Bütün dünya da olduğu gibi, Türkiye'de Bursa'da Yıldırım ilçesinde de müslüman kardeşlerimizle hep beraber Regaip Kandilini idrak etmekteyiz. Bugün belediye başkan adayımızın adına bizler ikram ettik. Nice mübarek günlere hepbirlikte erişmemizi nasip etsin" dedi.

İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Arakanlı Müslümanların Mücadelesi SürüyorArakanlı Müslümanların Mücadelesi Sürüyor
ABD Yollarındaki Müslüman MotorcularABD Yollarındaki Müslüman Motorcular
Magal günü kutlanıyorMagal günü kutlanıyor
Müslümanlığı Benimsemiş AmerikalılarMüslümanlığı Benimsemiş Amerikalılar
Ölüm Taburu O Bölgede SavaşıyorÖlüm Taburu O Bölgede Savaşıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı