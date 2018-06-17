Milletvekili Nejat Koçer, yangında açıklanandan fazla kişinin öldüğü iddialarını yalanladı Haberi



- Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan ve dumandan zehirlenen 2 hastanın öldüğü yangında 4 kişinin öldüğü yönündeki sosyal medya iddialarını yalanladı. Yangında 2 hastanın öldüğüne vurgu yapan Koçer, "Türkiye'de olan bir hadiseyi, sosyal medya üzerinden istediği şekle getirmeye ve bunu yönetmeye çalışan gruplar var" dedi.

Ak Parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette, kentte bulunun ve bir hastanede çıkan yangın ile ilgili bilgi verdi. Yangın çıkan hastanede inceleme yaptığını belirten Nejat Koçer, olayda yoğun bakım ünitesinde yatan 2 hastanın dumandan zehirlenerek öldüğünü hatırlattı. Olayın ardından hastanenin tüm servislerinde yatan hastalar ve hastane personelinden oluşan toplam 85 kişinin hızlı bir şekilde kentteki 18 hastaneye sevk edildiğini vurgulayan Koçer, "Şehrimizde dün gece meydana gelen bir yangın sırasında bir hastanemizde tahliye yapılmış, buradaki hastaların zarar görmemesi için şehirde bulunan toplam 18 hastaneye hastalar çok hızlı bir şekilde nakledilmiştir. Hastaların en az şekilde hasar görmesi ve etkilenmesi için gerekli tedbirler ilgili birimler tarafından hızlı şekilde alınmıştır. Yoğun bakım ünitesinde bulunan 2 hastamız hayatını kaybetmiştir. Onlara rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Tüm hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz. Bununla ilgili soruşturmalar, Gaziantep Valiliği tarafından da başlatılmış durumda" dedi.

Açıklanan fazla hastanın öldüğü iddialarına yalanlama Milletvekili Koçer, meydana gelen yangın olayını yakından takip ettiğini belirterek, sosyal medyada dolaşan "3-4 hastanın öldüğü, 8 kişinin öldüğü" gibi iddiaların asılsız olduğunu belirterek, iddiaları ortaya atanlara da tepki gösterdi.Koçer, "Yine aynı şey. sosyal medya üzerinden iddialar. Türkiye’de olan bir hadiseyi, sosyal medya üzerinden istediği bir şekile getirmeye ve bunu yönetmeye çalışan gruplar var. Şuanda her şey kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yok. Diğer hastalarımızda da herhangi bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

"Suruç'ta seçime kan bulaştırıldı" Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan silahlı saldırıyı da değerlendiren Nejat koçer, kavgada ağabeyi Mehmet şah yıldız'ı kaybeden Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Hıldız'a da baş sağlığı diledi. yaşanan olayı kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Koçer, seçime kan bulaştırıldığını ifade ederek, "Suruç’ta meydana gelen hadiseyi kabul etmek mümkün değil. Seçime kan bulaştırıldı. Türkiye’de ilk defa olan bir hadise değil, daha önce de yapıldı, denendi. Vatandaşlarımız bunu görüyorlar. Hain bir olay. Terör nereden gelirse gelsin, lanetliyorum. Şanlıurfa Millletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Asla başaramayacaklar. Daha öncede Türkiye’de benzer hadiseler yaşansa da hep kaybettiler, yine kaybedecekler. Yine başaramayacaklar. İnsanların zihnini bulandırmaya yönelik, kaos oluşturmaya yönelik bu tür hadiseler hiçbir zaman başarılı olmamıştır. Olamayacaktır" diye konuştu.



