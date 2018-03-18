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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Milletvekili Metiner’in acı günü - ADIYAMAN Haberi

Milletvekili Metiner’in acı günü - ADIYAMAN Haberi

- AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in amcasının cenaze töreni - Cenaze namazının kılınmasıADIYAMAN (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in Kahta’da ikamet eden amcası Mustafa Metiner vefat etti.Kahta ilçesinde ikamet eden Milletvekili Metiner’in amcası Mustafa Metiner (97) Bayraktar, mahallesindeki evinde fenalaşarak 112 Acil Servis görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi.Hastane morguna konulan Metiner’in naaşı Ulu Cami'de kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Metiner, defin işleminden sonra mezarlık çıkışında vatandaşın taziye dileklerini kabul etti.

Hastane Cenaze Cenaze Namazı 

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