Milletvekili mahalle takımının maçına gitti Haberi

-REFİK ÖZEN'İN TRÜBÜNDE TAKIMINA DESTEK VERMESİ

-ATEŞLİ TARAFTARLARDAN GÖRÜNTÜ

-MAÇ SONU SOYUNMA ODASINDA OYUNCULARI TEBRİK ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ

-REFİK ÖZEN RÖPORTAJI



( BURSA -ÖZEL)- Gönül verdiği mahalle takımını tribünden destekledi BURSA



- AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursaspor’la aynı saatte maçı olan mahalle maçına gidip tribünden takımına tezahüratla destek verdi. Bursa’da 1958 yılında kurulan ve Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Zaferspor’un ateşli bir taraftar grubu var. Bu takımın Bursa’da oynanan maçlarına taraftarlar büyük destek veriyor. Bu taraftarlardan biri de AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen. Zaferspor ile Bartınspor’un Bursaspor’la aynı saatte maçı olmasına rağmen Özen protokolde Bursaspor maçını izlemek yerine desteklediği mahalle takımı olan Zaferspor’un maçına gitti. Ateşli taraftarlar arasında yerini alan Özen, onlarla birlikte hop oturup kalktı. Yapılan tezahüratlara eşlik eden ederek takımın 1-0 galip gelmesiyle sevinçten havalara uçtu. Özen, maç sonu soyunma odasına gidip oyuncuları tek tek tebrik ederken, galibiyet coşkusuna ortak oldu. Zaferspor’un Bursa’nın köklü kulüplerinden bir tanesi olduğunu ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “1958'de kurulan ve Bursaspor'dan daha eski bir kuruluşa sahip olan bir kulüp, 60. Kuruluş yılında 3. lige doğru ilerliyor. Bölgesel amatör ligde şu anda Bursa'yı temsil eden en köklü kulüplerden bir tanesi. Bugün de Bartınspor ile içerde bir mücadelemiz vardı. Maç sonunda 1-0 galip gelerek bu mutluluğu yaşamanın heyecanını yaşıyoruz. Zaferspor'un fanatik ve coşkulu bir taraftar grubu da var. Bizim bölge insanlarımız. Dolayısıyla ben hem futbolcularımızı hem yönetimimizi, teknik ekibimizi ve taraftarlarımızı kutluyorum. İnşallah 3. lige giden bu yolda şampiyonluğa erişeceğimize inanıyorum. Zaferspor bizim bölgemizin takımı. Fırsat buldukça Ankara'daki mesaimizin dışında hafta sonları hem Bursaspor'un hem de Zaferspor'un, zaman zaman Gülbahçespor'un da maçlarına katılarak onlara karşı olan desteğimizi de göstermeye çalışıyoruz. Ben doğduğumdan beri Zaferspor'un içindeyim. Ayrıca başkan vekiliyim. Ama milletvekili görevinden sonra arkadaşlar bu işi sırtlamış durumdalar. Bizler de manevi desteğimizle bu süreçte gereken desteği göstermeye çalışıyoruz. Geçen hafta Bursaspor'umuzun maçındaydık. Deplasmanda da zaman zaman onlarla beraber olmaya çalışıyoruz. Bursaspor, Bursa'nın en önemli markası. Onun yeri her zaman ayrı. Bizim çatı kulübümüz. Türk futbolu bir yerlere gelecekse ve şu an sıkıntılarımız varsa; bunun nedeni alt yapıya gereken önemin verilmemesi. Ben, Türk futbolunun kurtuluşunun genç futbolcularımızda olduğuna inanıyorum. İnşallah kendi değerlerimize gereken desteği gösterebilirsek, bu değerleri daha iyi yerlere getiririz. Kulüplerimiz ve milli takımımızın başarısı açısından evlatlarımıza sahip çıkmalıyız” dedi.



