Milletvekili Köksal, makam aracını sünnet arabası yapıp direksiyona geçti

--Milletvekili köksal'ın kullandığı TBMM aracının konvoy yapması

--Milletvekili Köksal açıklama



( AFYON KARAHİSAR)- TBMM aracını süsleyen milletvekili, direksiyona geçip konvoy yaptı AFYON KARAHİSAR



- CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, makam aracını süsleyerek Afyonkarahisar’da iki sünnet çocuğuna tahsis etti. Afyonkarahisar’da iki sünnet çocuğunun TBMM aracının süslenip düğününde konvoy yapmasını isteyince CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal TBMM 012 plakalı aracını süsledi ve direksiyona geçip sünnet çocukları Berkin ve Ramazan Efe’nin konvoyuna katıldı.

Sünnet çocukları ve ailesi Milletvekili Köksal’ın kullandığı makam aracına binerek sirenler eşliğinde konvoy yaptılar. Bu aracın ve makamın halkın olduğunu belirten Milletvekili Köksal, “Zaman zaman vatandaşların, hemşehrilerimizin aracımızla ilgili ‘evleneceğim, kız kaçıracağım, sevdiğimi bana vermiyorlar verir misin’ yada ‘annem hasta doktora götüreceğim’ gibi istekleri oluyor. Bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdide iki tane sünnet çocuğumuzun sünnet arabası olması için böyle bir istek oldu. Bizler makamlarımızı halka borçluyuz. Bu araç halkın aracı. Dolayısıyla böyle bir günde, böyle bir mutluluğu da paylaşmak, bu aracı bu şekilde tahsis etmek bize ayrıca mutluluk verdi. İnşallah evliliklerini de görürüz. Bu araçlar, bu makamlar tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin, tüm halkındır. Çünkü onlar biziz bu noktaya getirdi, birlikte ülkeyi yöneteceğiz, birlikte güzel günlere inşallah” diye konuştu.

(HK-

