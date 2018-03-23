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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Milletvekili Karaburun'un babası son yolculuğuna uğurlandı

Milletvekili Karaburun'un babası son yolculuğuna uğurlandı

Bennur Karaburun'un taziyeleri kabul etmesi

Sosyal Medya Cennet General Cenaze Cenaze Namazı 

-Cenaze namazının kılınması
-Cenazeye katılanların görüntüsü
-Cenazenin taşınması

( BURSA -HD) BURSA

- AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un babası Hüseyin Karaburun, son yolculuğuna uğurlandı. Milletvekili Bennur Karaburun babasını kaybetti. Karaburun, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mübarek Regaip gecesi babam Hüseyin Karaburun’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin" demişti. Hüseyin Karaburun, bugün Emirsultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, iş adamı Cavit Çağlar ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Bennur Karaburun taziyeleri kabul ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.
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