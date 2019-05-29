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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Milletvekili Erol ve Başkan Şerifoğulları, o mahalleye gitti Haberi

Milletvekili Erol ve Başkan Şerifoğulları, o mahalleye gitti Haberi

mahallede başkan ve vekilin taziye ziyareti

Başsağlığı Cenaze Köpek Taziye Ziyareti Saldırı 

-Genel ve detay
-cenaze ve olay yeri arşiv görüntüleri eklenmiştir

( ELAZIĞ ) -- Köpeklerin saldırısı sonucu ölen 82 yaşındaki kadının yakınlarına taziyeye giden Milletvekili Erol ve Başkan Şerifoğulları, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla da görüşerek bilgi aldı ELAZIĞ

- Köpeklerin saldırısı sonucu ölen 82 yaşındaki kadının yakınlarına taziyeye giden Milletvekili Gürsel Erol ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla da görüşerek bilgi aldı. Olay, 20 Mayıs tarihinde merkeze bağlı Esentepe Mahallesi Kır Çiçeği Sokağın sonunda meydana geldi. Ağabeyi ve yengesiyle birlikte yaşayan Çiçek Boztaş(82), sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı yere Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol gitti. Hayatını kaybeden Boztaş’ın yakınlarına evinin önünde taziye veren ikili, başsağlığı diledi. Aile yakınları ile bir süre sohbet eden Şerifoğulları ve Erol, mahalle muhtarı ve sakinlerinden bilgi aldı. Milletvekili Erol, bir daha bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını da istedi. Öteyandan başı boş köpeklerle ilgili Elazığ Belediyesi tarafından kent genelinde çalışma yapıldığı bildirildi.
(RY-HİV-Y)
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