Milletvekili adayı Yelis, Kıbrıs gazisini evinde ziyaret etti İzle

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- AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, seçim çalışmaları kapsamında Kıbrıs gazisi olan Mehmet Keşlik'i ve ailesini evinde ziyaret etti. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, adeta 24 saat mesai yapıyor. Yelis, davet üzerine seçim bölgesinde bulunan Kıbrıs Gazisi Mehmet Keşlik'in evinde aile sakinleri ile sohbet ederek kendilerine destek vermelerini istedi. "Bir ölür bin diriliriz" Kıbrıs'ın değerli olduğunu vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, "Kıbrıs gazimizi ziyaret etmek için buraya geldik. Şair demiş ki, "Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." Mehmet ağabeyimiz gibi vücudunun belli kısımlarını bu ülke için, bu vatan için, bu devlet için, İslam için feda edenlerin sayesinde bugün bu ülkede huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde ülkemizin imkanlarından faydalanarak yaşıyoruz. Ben öncelikle tüm gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Gazi olup da ahirete göç etmiş olanlara ayrıca şehadet şerbeti içmiş olan şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Türk milleti olarak bir ölür bin diriliriz. Bu dirilişler zaten bu coğrafyada yaşamamızı sağlıyor. Kıbrıs öyle bir yer ki askeri üs anlamında çok stratejik bir yer. Bir uçak gemisi gibi Akdeniz'in ortasında her tarafa yakınlıkta. Herkesin gözü olduğu bir yerdir" dedi.

Keşlik ailesi de Yelis'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

