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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Milletvekili adayı doktor yaralıya ilk müdahalede bulundu - ORDU

Milletvekili adayı doktor yaralıya ilk müdahalede bulundu - ORDU

- AK Parti milletvekili adayı Şener Yediyıldız'ın konuşması - AK Parti milletvekili adayı Şener Yediyıldız'ın yaralıya müdahale etmesiMilletvekili adayı doktor yaralıya ilk müdahalede bulundu - Katıldığı Korgan Yaylası Orman Gülü Festivali'nde konuşma yaptığı sırada başından yaralanan güreşçiyi fark eden AK Parti milletvekili adayı Şenel Yediyıldız, sporcuya ilk müdahaleyi yaptıORDU (AA) - Ordu 'nun Korgan ilçesinde düzenlenen yayla festivalinde başından yaralanan güreşçiyi fark eden AK Parti milletvekili adayı Şener Yediyıldız, konuşmasını yarıda kesip yaralıya yardım etti.AK Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, 22'ncisi düzenlenen Korgan Yaylası Orman Gülü Festivali'ne katıldı.
Festivalde konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Yediyıldız, bu sırada güreş müsabakasında bir pehlivanın yere düşerek yaralandığını fark etti.Yediyıldız, konuşmasını yarıda keserek yaralı güreşçinin yanına gitti.Darbe sonucu başından yaralanan güreşçinin durumunu soran ve tampon yaparak sargı beziyle yaralının kafasını saran Yediyıldız, kanamanın durmasını sağladı. Yediyıldız, sağlık ekipleri gelinceye kadar sporcunun yanından ayrılmadı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan güreşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Festival Güreş Milletvekili Sağlık Ekipleri 

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