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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Milletimiz, Türkiyemiz ve demokrasimiz kazandı' - İSTANBUL Video

'Milletimiz, Türkiyemiz ve demokrasimiz kazandı' - İSTANBUL Video

"Milletimiz, Türkiyemiz ve demokrasimiz kazandı" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul il başkanlığı önünden görüntüler - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Geçen hafta bugün bayramdı. İnşallah bugün de milletimiz Türkiye'ye, AK Parti'ye ve bize ikinci bayramı hediye etti. Milletimize canıgönülden teşekkür ediyoruz" - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "24 Haziran akşamı genel başkanımızı yeni dönemin ilk cumhurbaşkanı yaptık. Sizlerle beraber bunu başardık. Milletimiz, Türkiyemiz ve demokrasimiz kazandı"İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Geçen hafta bugün bayramdı. İnşallah bugün de milletimiz Türkiye'ye, AK Parti'ye ve bize ikinci bayramı hediye etti. Milletimize canı gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.
Uysal, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarını kutlamak için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelen vatandaşlara hitap etti.Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Uysal, "Geçen hafta bugün bayramdı. İnşallah bugün de milletimiz Türkiye'ye, AK Parti'ye ve bize ikinci bayramı hediye etti. Milletimize canıgönülden teşekkür ediyoruz. Millet ve vatandaş görevini yaptı. Artık görev bizlere ve AK Parti'ye düşüyor." değerlendirmelerinde bulundu.Uysal, bundan sonra daha fazla çalışacaklarını belirterek, ülke, millet ve dünya mazlumları adına bir sorumluluk yüklendiklerini ifade etti.
Milletin bugüne kadar hep AK Parti'nin yanında yer aldığını aktaran Uysal, "Omuz verdi, destek verdi. Bizi mahcup etmedi. İnşallah biz de milletimizi mahcup etmeyeceğiz. Bu seçimi sadece vatandaşlarımız değil dünya mazlumları takip etti. Onları da mahcup etmeyeceğiz." dedi.
- "Milletimiz, Türkiyemiz ve demokrasimiz kazandı"AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ise oy kullanan ve kendilerini tercih eden vatandaşlara teşekkür etti. Gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Şenocak, "Defalarca konuştuk. 24 Haziran akşamı genel başkanımızı yeni dönemin ilk cumhurbaşkanı yaptık. Sizlerle beraber bunu başardık. Milletimiz, Türkiyemiz ve demokrasimiz kazandı. Biz daha fazla çalışacağız. Daha fazla çalışmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.
Şenocak, il yönetimindeki ekibine teşekkür ederek, "Mevlam bizi mahcup etmedi. Hedefimizi gerçekleştirdik. Genel başkanımızı cumhurbaşkanı yaptık. Allah bize bunu nasip etti. Onun için çok gururlu ve mutluyuz. Sizlerle beraber daha büyük zaferlere ulaşacağız." dedi.

Mazlum Cumhurbaşkanı Allah Genel Başkan 

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