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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Millet kıraathanesinin sevimli misafiri - EDİRNE

Millet kıraathanesinin sevimli misafiri - EDİRNE



: - Millet kıraathanesinden görüntüMillet kıraathanesinin sevimli misafiri - Edirne Millet Kıraathanesi'nin sevimli misafiri "Müdür", kıraathanenin maskotu olduEDİRNE (AA) - Edirne Millet Kıraathanesi'nin sevimli misafiri "Müdür", kıraathanenin maskotu oldu. Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne İl Müftülüğü’nün iş birliğinde, 2 ay önce Trakya Üniversitesi’nin eski İlahiyat Fakültesi Binası’nda hayata geçirilen Millet Kıraathanesi, kısa sürede okuyucu ve ders çalışan öğrencilerce en çok kullanılan mekanlar arasına girdi.Ücretsiz çay ikramlarının olduğu 5 bin kitabın raflarında okuyucuya sunulduğu Selimiye Camisi gölgesindeki kıraathaneye kitap okumak, ders çalışmak, internetten yararlanmak isteyen 7'den 70'e her kesimden insanlar uğruyor.Kıraathanenin sevimli "demirbaşı" haline gelen sokak kedisi de kıraathanenin maskotu haline geldi. Sıcak olması nedeniyle kıraathaneye sığınması sonrası bir daha ayrılmayan ve çevredekilerin "Müdür" diye seslendiği kedi, okuyucuları yaptığı sevimli hareketleriyle gülümsetiyor.Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Millet Kıraathanesi'nin kısa sürede Edirne 'nin en önemli kültür alanı haline geldiğini söyledi.

Binlerce kitabın, 10 bilgisayarın ve rahat bir mekanda ikramların olduğu kıraathaneye Edirne liler'in, öğrencilerin, emeklilerin yoğunlukla gelmesinin, yapılan işin ne kadar güzel bir iş olduğunu gösterdiğini belirtti.
Kıraathanede sevimli bir misafir daha konuk ettiklerini anlatan Tabakoğlu, "Kıraathanemizde, öylesine sakin, sıcak ve huzur dolu bir atmosfer var ki çevredeki kediler dahi burada kendisine yer bulabiliyor, kışın soğuk ve yağışlı günlerinde, öğrenciler ve vatandaşımızla aile ortamı sıcaklığında, başlarını sıcak bir yere sokabiliyorlar." dedi.

Kitap Okuma Ders Çalış Kıraathane Sokak Kedisi Öğrenciler 

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