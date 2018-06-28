Millet Kıraathanesine yoğun ilgi Haberi

-Kıraathanedeki vatandaşlar

-Öğrencilerin ders çalışıp kitap okuması

-Sırasıyla, Kaya, Uzel, Opçin ve Dere’den röportajlar

-Kitaplardan görüntü

-İkramlardan görüntü



( DİYARBAKIR - HD)- Diyarbakır’da hizmete giren Millet Kıraathanesi gençlerin gözde mekanı oldu- Sabahın erken saatlerinde Millet Kıraathanesine gelen öğrenciler burada ders çalışıp ücretsiz ikramlardan yararlanırken, bazı vatandaşlar da Kur’an-ı Kerim okudu DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da geçtiğimiz günlerde hizmete giren Millet Kıraathanesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler kıraathaneyi kütüphane olarak kullanırken, bazı vatandaşlar da Kur’an-ı Kerim okuyup ücretsiz ikramlardan yararlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda 81 ilde açılması planlanan Millet Kıraathanesi, Diyarbakır’da geçtiğimiz günlerde hizmete girdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kıraathaneye gelen vatandaşlar burada dinlenip kitap okuma fırsatı bulurken, üniversiteye hazırlanan öğrenciler de sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı buluyor. Ücretsiz sunulan imkanlardan da yaralanan Diyarbakırlı vatandaşlar, kıraathaneyi en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti. “Diyarbakır’da Millet Kıraathanesinin açılmasından memnunuz” Millet Kıraathanesinde kitap okuyan 15 yaşındaki lise öğrencisi Damla Kaya, bazen çalışmak bazen de kitap okumak için kıraathaneye geldiğini söyledi.



Kaya, “Zamanımı burada değerlendirmeye çalışıyorum. Çok rahat, sessiz zamanımızı burada en iyi şekilde değerlendiriyorum. Ücretsiz imkanlardan da yararlanıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

19 yaşındaki Berkan Uzel ise, normal kütüphaneye gittikleri zaman yer sorunu yaşadıklarını, millet Kıraathanesinde böyle bir sorun yaşamadıklarını söyledi.



Kıraathanede yeterince kitap olduğunu aktaran Uzel, ücretsiz çay kahve ikramlarından da yararlandıklarını dile getirdi. Lise öğrencisi Gurbet Opçin ise, üniversite sınavlarına hazırlandığını bu nedenle Millet Kıraathanesine gelip ders çalıştığını söyledi.



Opçin, “Ben burayı kütüphane olarak değerlendiriyorum. Burayı çok verimli buluyoruz ama keşke biraz daha geç kapansa. Böyle güzel şeylerin Diyarbakır’da olmasından çok memnunuz, daha da çoğaltılmasını istiyoruz” diye konuştu, Seher Dere ise, Millet Kıraathanesinin açılmasından dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, “Evde çalışmak yeterli olmuyordu. Burada daha verimli çalıştığımızı hissediyoruz. Ortam çok sessiz, kitap da okuyoruz arada. Özellikle gençler için çok güzel bir uygulama” ifadelerinde bulundu. (YRT-MP-Y)

