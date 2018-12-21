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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
'Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi - KONYA

'Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi - KONYA

"Millet Kıraathanesi"ne yoğun ilgi - KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay'ın "Millet Kıraathanesi"ni gezmesi - Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay ile röportaj - Konya 'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle hizmete giren Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi, yoğun ilgi görüyor - Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay:"Gençlerle emeklilerimiz bir araya gelerek sohbet etme imkanı buluyor. Ayrıca burada kitap okuma ve ders çalışmanın yanı sıra çok güzel bir iletişim de oluşuyor. Ücretsiz çay ve kek ikramımız var"KONYA (AA) - Konya 'da 17 Aralık'ta düzenlenen toplu açılış töreni ile hizmete giren Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış töreniyle hizmete giren Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi, misafirlerini ağırlıyor.Kent merkezindeki Kültürpark içinde hizmete başlayan Dede Bahçesi Millet Kıraathanesi'nde, aralarında güncel yayınların da olduğu 5 bin kitap bulunuyor.Okuyucu bilgisayarların da yer aldığı Millet Kıraathanesi, pazar günleri hariç her gün vatandaşa hizmet veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, yeni dönemin önemli işlerinden birinin de Millet Kıraathaneleri olduğunu söyledi.

- "Ücretsiz çay ve kek ikramımız var" Konya 'nın çok güzel mekanlardan birine daha kavuştuğuna işaret eden Altay, şunları belirtti:"Kültürpark'ta şehrin hemen merkezinde ticari olarak kullanılan bu alan, yapılan tadilatla Millet Kıraathanesi'ne dönüştü. Her yaş grubundan insanımız burada. Gençlerle emeklilerimiz bir araya gelerek sohbet etme imkanı buluyor. Ayrıca burada kitap okuma ve ders çalışmanın yanı sıra çok güzel bir iletişim de oluşuyor. Ücretsiz çay ve kek ikramımız var. Bundan sonra hem merkezde hem de ilçelerimizde Millet Kıraathaneleri açmak için çalışma yapıyoruz. Eski stadyumda yapmakta olduğumuz millet bahçesi ve Ağır Bakım'daki millet bahçesine de çok güzel birer millet kıraathanesi daha açacağız."Altay, daha sonra kıraathanede kitap okuyan ve ders çalışan gençlerle sohbet etti.

Açılış Töreni İsaf Kitap Okuma Ders Çalış Kıraathane 

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