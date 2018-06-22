Millet Kıraathaneleri projesi kapsamında Ankara'nın ilk kıraathanesi açıldı Haberi

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( ANKARA )- Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca: ''Basın mensupları, akademisyenler, araştırmacılar, yüksek lisans, doktora yapmak isteyen öğrenciler olmak üzere tüm halkımıza bir kıraathane burası'' ANKARA



- Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Millet Kıraathaneleri projesi kapsamında Ankara'nın ilk kıraathanesini açtı. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, '' Basın mensupları, akademisyenler, araştırmacılar, yüksek lisans, doktora yapmak isteyen öğrenciler olmak üzere tüm halkımıza bir kıraathane burası'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin menfaati için hayata geçirdiği tüm projelerde üzerine düşeni yapmayı prensip kabul ettiklerini vurgulayan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanının başlattığı Millet Kıraathaneleri Projesi kapsamında Ankara'nın ilk kıraathanesini açtı. Açılışta bir konuşma yapan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Türkiye'de ilk kıraathanenin 1864 yılında açıldığını belirterek, ''İlk kıraathane açılışı yapılırken kıraathanenin ana amacı olarak ulusal ve uluslararası halkın gazetelere erişiminin sağlanması olarak belirtilmiş. Bugünkü kıraathane açılışımızda Cumhurbaşkanımızın kısa süre önce dile getirdiği toplumumuzun bilim, kültür, sanatta daha da gelişmesi anlamında bir kıraathane açılacak'' ifadelerini kullandı. ''Basın mensupları, akademisyenler, araştırmacılar, yüksek lisans, doktora yapmak isteyen öğrenciler olmak üzere tüm halkımıza bir kıraathane burası'' Kıraathanede toplamda 7 binin üzerinde eser olduğunu dile getiren akarca konuşmasına şöyle devam etti: ''Kıraathanemizde 400'ü aşkın nadir eser kategorisinde kitap var. Toplamda 7 binin üzerinde eser var. Bu eserler askeri olaylardan eğitime, tarihten ekonomiye pek çok alandan olup yıllık maliyetlerini konu alan salnameler de var, 1800'lü yıllardan bu yana gelen salnameler. İncelendiğinde devlet o günlerde neler yapmış neler yürürlüğe koymuş, bunları bulmak mümkündür. Fen, sanat, edebiyat konularında Servet-i Fünun dergileri var. Askeri ve Ermeni olaylarına dair dönemin istihbarat dosyalarını içeren ve kimin yazığı da belli olmayan mecmuatlar var. Basın Yayın Enformasyon Genel müdürlüğü'nün 1923'ten bu yana yayınlamakta olduğu Türkiye ve dünyada siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel alanda gündemini Ayın Tarihi dergilerinde bulmak ve bu dergileri burada inceleme fırsatı var. Basın mensupları, akademisyenler, araştırmacılar, yüksek lisans, doktora yapmak isteyen öğrenciler olmak üzere tüm halkımıza bir kıraathane burası. Bilgisayarlarımızda ulusal ve uluslararası tüm gazeteleri, dergileri isteyenler takip edebilecekler. Servet-i Fünun 1908 tarihli sayısında 75 gramlık bir fotoğraf makinesiyle bir Alman doktorun icat ettiği, belki de dünyanın ilk dronuna ilişkin haberi o dergide bulabilirsiniz.'' ''Gerçek bilgi, doğru bir kültür ve tarihten ders almak suretiyle bu algı operasyonlarına çok daha kararlı bir şekilde karşı koyabileceğimiz de büyük bir gerçek'' Türkiye'nin son zamanlarda terörle çok sıkı bir mücadele içerisinde olduğunu belirten Akarca, ''Bunların yurt içinde ve yurt dışında çeşitli propaganda faaliyetleri, algı operasyonları oluyor. Pek çok batı ülkesi bunlara destek veriyor ve o algı operasyonlarının daha da büyümesine yol açmaya çalışıyor. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü olarak bunlarla çok ciddi mücadele içerisinde olduk ve ciddi mesafe aldık. Ancak bu algı operasyonlarına karşı koymada gerçek bilgi çok büyük önem taşıyor. Gerçek bilgi, doğru bir kültür ve tarihten ders almak suretiyle bu algı operasyonlarına çok daha kararlı bir şekilde karşı koyabileceğimiz de büyük bir gerçek. Bugün açtığımız kıraathanenin bu anlamda çok büyük bir yararı olacağını düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.

Akarca konuşmasının ardından kıraathaneyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. (SKT-

