Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Millet bahçesinde merkezi mangal dönemi Haberi

Millet bahçesinde merkezi mangal dönemi Haberi

Merkezi mangallardan görüntü

Doğalgaz Efes Ormanlı Orman Alanı 

-Vatandaşlarla röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Uygulamayla piknik yangınlarının önüne geçilecek- Ümraniye'de millet bahçesinde doğalgazlı mangallar gelen ailelere hizmet verecek İSTANBUL

- Ümraniye Hekimbaşı'na kurulan millet bahçesine doğalgazlı mangal merkezleri kuruldu. Millet Bahçesine gelen aileler başlarında özel görevlilerinin bulunduğu mangalda etlerini pişirecek. Bu sayede piknik yangınları önlenirken, ortalık dumana boğulmayacak. Ümraniye Belediyesi tarafından Hekimbaşı'nda bulunan 330 bin metrekare orman alanına kurulan millet bahçesine olası piknik yangınlarını önlemek için doğalgazla çalışan mangal merkezleri yapıldı. İsteyen bu merkezlerde etlerinin pişirecek, isteyenlere ise görevliler pişirme hizmeti verecek. Beş noktada kurulanan mangal merkezi haricinde millet bahçesinde ateş yakmak yasak olacak. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, göreve gelir gelmez, ilk iş olarak Hekimbaşı'ndaki 330 bin metrekarelik ormanlık alanı millet bahçesine çevirdi. Vatandaşlar ise hem bu alanın millet bahçesi olmasından mutlu hem de mangal merkezlerinden memnun. Millet bahçesinin yapılan bu merkezler sayesinde dumana boğulmayacağını belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti. Vatandaşlar uygulamanın muhteşem olduğunu söyleyerek, “ Hem nefes alıyoruz. Hem de mangalımızı yapıyoruz”dedi.
(CE-EY
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı