Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Millet bahçesinde açık hava sinema dönemi İzle

Millet bahçesinde açık hava sinema dönemi İzle

Sinemadan görüntü

Televizyon Animasyon Filmi Öğrenciler Patlamış Mısır Animasyon 

-İzleyenler
-Röportajlar
-Detaylar

( İSTANBUL )- Millet Bahçesi'nde binlerce vatandaş film izledi İSTANBUL

- İstanbul

Üsküdar, Nakkaştepe Millet Bahçesinde 'Açık Hava Sinema Günleri' başladı.
Üsküdar Belediyesi tarafından oluşturulan sinevizyonda yediden yetmişe vatandaşlar ikram edilen patlamış mısırı yiyerek film izledi. Beş bin kişi film izledi Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte yaklaşık 5 bin kişi Boğaz manzarasına sahip Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde açık havada sinema keyfi yaşadı. Okulların kapanması ve öğrencilerin tatile girmesi nedeniyle ‘Açık Hava Sinema Günleri’ kapsamında ‘Acemi Kaşifler: Görevimiz Koca Ayak’ animasyon filmi gösterildi. Ücretsiz gerçekleştirilen gösterimde çocuklara ve vatandaşlara patlamış mısır ikram edildi. Yaz boyunca Cuma-Cumartesi günleri, Türk sinemanın klasik eserleri ile çocuklara ve gençlere yönelik filmler, sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlikten memnuniyetini ifade eden bir vatandaş, "Yani gerçekten çok güzel, öncelikle Nakkaştepe'deyiz, açık hava, göletin yanında, dev ekran televizyon var, belediyenin ikram ettiği patlamış mısır var. Burası çok güzel ve eğlenceli" derken bir başka sinema sever, "Burası harika, arka sokakta oturuyoruz sayılır. Burası çok mükemmel bir yer. Açık hava sinemasına geldik, dün akşamki matineyi kaçırdığımıza üzüldük bu akşam telafisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı