Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Millet Bahçesi için çalışmalar başladı

Millet Bahçesi için çalışmalar başladı

Stadyum detay

Efes Yıkım Çalışmaları 

-İl Müdürlüğü binası detayları
-Vatandaş ile röportaj
-Afişlerden görüntü
-Çevre detayları

( ESKİŞEHİR )- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binayı boşaltıyor- Millet Bahçesi'nin altına yapılacak 700 araçlık otopark Eskişehir trafiğinin rahatlamasına da büyük katkı sağlanmış olacak ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de eski Atatürk Stadyumu yıkılarak yerine yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği proje kapsamında, Eskişehir Atatürk Stadı yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacak. Stat ve çevresinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait bina bugün boşaltılmaya başlandı. Taşınma işlemlerinin ardından stadın yıkım çalışmaları yapılacak. Yıkımın ardından TOKİ ve Türk Dünyası Vakfı, alanın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi için çalışmalarına başlayacak. Millet Bahçesi'nin altında 700 araçlık bir otoparkın yapılması hedeflenirken, bu çalışma Eskişehir trafiğinin rahatlamasına da büyük katkı sağlanmış olacak. Bu arada vatandaşlardan Veli Üsküdar, yapılacak Millet Bahçesinin çevreye rahat bir nefes aldıracağını belirtti.
Üsküdar ayrıca, yapılacak otopark ile de ara sokaklardaki araç parklarının azalağını ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı