Millet Bahçesi için çalışmalar başladı

-İl Müdürlüğü binası detayları

-Vatandaş ile röportaj

-Afişlerden görüntü

-Çevre detayları



( ESKİŞEHİR )- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binayı boşaltıyor- Millet Bahçesi'nin altına yapılacak 700 araçlık otopark Eskişehir trafiğinin rahatlamasına da büyük katkı sağlanmış olacak ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de eski Atatürk Stadyumu yıkılarak yerine yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği proje kapsamında, Eskişehir Atatürk Stadı yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacak. Stat ve çevresinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait bina bugün boşaltılmaya başlandı. Taşınma işlemlerinin ardından stadın yıkım çalışmaları yapılacak. Yıkımın ardından TOKİ ve Türk Dünyası Vakfı, alanın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi için çalışmalarına başlayacak. Millet Bahçesi'nin altında 700 araçlık bir otoparkın yapılması hedeflenirken, bu çalışma Eskişehir trafiğinin rahatlamasına da büyük katkı sağlanmış olacak. Bu arada vatandaşlardan Veli Üsküdar, yapılacak Millet Bahçesinin çevreye rahat bir nefes aldıracağını belirtti.

Üsküdar ayrıca, yapılacak otopark ile de ara sokaklardaki araç parklarının azalağını ifade etti.



