Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar hastanede şehit yakına başsağlığı diledi Haberi

-Şehit yakını ile sohbet etmesi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, helikopter kazasında yaralı olarak kurtulan asker hakkına bilgi almak için hastaneye geldiği sırada, şehitlerden birinin yakını olan bir kadına da başsağlığı diledi. Sancaktepe Sarıgazi'de sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında 4 asker şehit olmuş 1 asker yaralanmıştı. Şehit cenazeleri, ve yaralı asker ambulansla Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tedavisi devam eden asker hakkında bilgi almaya geldiği sırada,şehit olan askerlerden birinin yakını olduğu öğrenilen kadına da başsağlığı diledi.

