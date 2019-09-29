Milas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - MUĞLA
- Milas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı - 2 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detay - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiMilas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralıMUĞLA (AA) - Milas ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Muharrem Güler (46) yönetimindeki Ali Osman Ünlüsoy firmasına ait 06 AC 5105 plakalı yolcu otobüsü Milas - Söke kara yolunun birinci kilometresinde Mustafa Erdem (41) idaresindeki 48 LA 338 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.Kazada sürücü Erdem ile otomobilde bulunan Müesser Erdem (37) yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım