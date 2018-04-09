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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Milas’ta sele kapılan kişinin cesedi 40 gün sonra Bodrum’da bulundu İzle

Milas’ta sele kapılan kişinin cesedi 40 gün sonra Bodrum’da bulundu İzle

Arşiv görüntü

Dere Yatağı 

-Ölen adamın fotoğrafı

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesinde dere yatağından otomobiliyle geçerken sel sularına kapılarak kaybolan şahısın cansız bedeni 40 gün sonra Bodrum’da bulundu. 28 Şubat tarihinde Milas’ın Ören Mahallesi’nde akşam saat 19.15 sıralarında 48 AAV 96 plakalı otomobil ile İskele Caddesi’ne bağlanan dere yatağından geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak denize sürüklenen ve kaybolan Nuri Gümüş’ün cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Bodrum'a bağlı Yalıçiftlik Mahallesi Kissebükü Mevkii'nde denizde bulundu. Yakınları tarafından üzerindeki kıyafetlerden tanınan Gümüş, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eşi de yaşamını yitirmişti Aynı araç içerisinde bulunan Nuri Gümüş’ün eşi Belgin Gümüş ise olayın yaşandığı gün dere yatağında yaşamını yitirmişti.
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