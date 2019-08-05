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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Milas'ta orman yangını - MUĞLA

Milas'ta orman yangını - MUĞLA

- Karacahisar Mahallesi Fesleğen Yaylası mevkisindeki yanana alanın havadan görüntüleriMuğla'da orman yangını - Fesleğen Yaylası mevkisinde çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyorMUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.Karacahisar Mahallesi Fesleğen Yaylası mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Orman Yangını Helikopter Orman İşçisi Trol 

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