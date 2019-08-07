Milas'ta 6 hektar ormanlık alan zarar gördü - MUĞLA
- Milas'ta orman yangını - Orman yangını söndürme çalışmaları GÜNCELLEME - Muğla 'da orman yangını - Milas ilçesinde kontrol altına alınan yangında 6 hektar ormanlık alan zarar gördüYANGINDA SON DURUM EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.Tuzabat Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 5 arazöz ve 42 orman işçisiyle müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.Yangın sonucu 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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