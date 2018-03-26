Milas’ın atıkları için 17 milyonluk yatırım



- Milas katı atık düzenli depolama tesisi 2 lot olarak yapılarak bölgenin yaklaşık 25 yıllık ihtiyacını karşılayacak. ‘Çevre Dostu Muğla7 sloganıyla çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, günlük 250 ton atığın bertaraf edileceği düşünülen Milas Katı atık Düzenli Depolama tesisinin % 80 yapım işi tamamlanmış durumdadır. Tesisin kullanıma açılması ile birlikte Milas İlçesinde yaklaşık 30 yıldır kullanılmakta olan vahşi çöp döküm sahası rehabilite edilecek. Elektrik ve Gübre Üretilecek Tesis alanında biyobozunur atık azaltımını sağlamak amacı ile kurulacak fermantasyon tesisiyle elektrik enerjisi üretimi yapılacak. Fermentasyon tesisinden çıkacak atık ısının değerlendirileceği tesis alanında sera kurulumu gerçekleştirilecek olup, artan ısı enerjisinin de bölgede kullanımı sağlanabilecektir. Ayrıca tesis alanında karışık atık içinde bulunan ekonomik değeri olan atıkların ayrıştırılmasının sağlandığı ön işlem tesisi kurulacak. Böylelikle depolanan atığın miktarı azaltılarak tesisin daha uzun süre kullanımı sağlanmış olacak. “Çevreye Yapılan Yatırım Geleceğe Yatırımdır” Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Muğla’da çevre için büyük bir adımın daha atıldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çevreye yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Yüzde 68 orman varlığı, 1480 km kıyı şeridi, doğal ve tarihi güzellikleri ile Muğla Türkiye’nin en yaşanılacak şehirlerinin başında geliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu özel coğrafyayı hizmetlerimizle korumak, geleceğe taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Milas’ta yapımı devam eden katı atık düzenli depolama tesisi ile Bodrum hariç Muğla genelinde vahşi depolamanın önüne geçiyoruz. Muğla’nın beşte bir çöpünü üreten Bodrum ilçemizdeki katı atık tesisinin yer sorunu da çözüldüğünde Muğla’mızın temiz çevre halkası tamamlanmış olacak. Düzenli depolama tesisleri ile vatandaşlarına en kaliteli hizmeti veren, bu alanlardan elektrik enerjisi üreten, vahşi depolama alanlarını rehabilite eden bir Muğla yaratarak geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.

(ÇP-BT)

