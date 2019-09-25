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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Milas'daki şiddetli sağanak - MUĞLA

Milas'daki şiddetli sağanak - MUĞLA

- Muğla 'da şiddetli sağanak - Şiddetli sağanağın etkili olduğu bölgelerden görüntüler - Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın açıklaması Muğla 'da şiddetli sağanak - Milas ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları yaşandı - Bir sağlık merkezinin istinat duvarı çöktü, sokaklarda su birikintileri oluştuMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde, sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu.İlçede gece başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle Beçin Mahallesi ile Çamlık Sokak'taki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.Zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiyenin yardımıyla zemin ve bodrum katlara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Hacıapdi Mahallesi'ndeki bir sağlık merkezinin ise istinat duvarı çöktü.Balavca Deresi'nde de taşkına sebep olan şiddetli yağıştan dolayı sokaklarda su birikintisi oluştu.Meteoroloji yetkilileri, yağış miktarının mevsim itibariyle 1965'den bu yana görülen en yüksek değer olduğunu bildirdi.Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışa rağmen ilçede çok büyük hasar, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Bild İstinat Duvarı Şiddetli Yağış 

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