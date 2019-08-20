Milas'da çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı - MUĞLA
- Muğla 'daki orman yangını - Kontrol altına alınan yangın alanından detaylar - Soğutma çalışmalarından detaylarGÜNCELLEME - Muğla 'daki orman yangını - Milas ilçesinin Akgedik Barajı mevkisinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı, yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördüYANGINDA SON DURUM EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.Akgedik Barajı mevkisinde iki gündür devam eden yangını söndürme faaliyetlerine katılan ekipler, gece boyunca kanyondaki alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösterdi.Tamamen kontrol altına alınan yangının ardından başlatılan soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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